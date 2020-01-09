Происшествия

Киев назвал основные версии авиакатастрофы в Тегеране

На Украине назвали три версии крушения самолёта на юге Тегерана. Одна из них - взрыв в результате теракта. Об этом сообщает РИА «Новости».

В совете национальной безопасности и обороны Украины рассматривают три версии авиакатастрофы - поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение на юге Тегерана вскоре после вылета из аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа - все они погибли. Россиян в самолете не было. Ранее также заявили, что лайнер загорелся до столкновения с землей.