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Происшествия

В 2019 году пожары в Псковской области унесли жизни 76 человек

09.01.2020 14:51|ПсковКомментариев: 0

За 2019 год на территории Псковской области зарегистрировано 5687 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 81 млн 385 тысяч рублей. Такие данные озвучили в региональном ГУ МЧС России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на пожарах в минувшем году погибло 76 человек, из них 3 ребенка. В результате пожаров получили травмы 66 человек.

Из числа погибших людей 39 человек пенсионного возраста, 23 человека - лица без определенного рода деятельности, рабочие - 10 человек, инвалиды - 1, дети - 3.

Причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем - 4917 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования - 280 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи - 262 случая, поджоги - 133 случая, на транспорте - 63 случая, прочие причины - 32 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1993 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 37 млн 705 тысяч рублей. Погибло 25 человек, из них в нетрезвом виде 3 человека. На города и райцентры приходится 35,04% от общего количества пожаров в области, 46,33% общей суммы материального ущерба и 32,89% числа всех погибших на пожарах людей.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 3694 пожара, материальный ущерб от которых составил 43 млн 680 тысяч рублей. На пожарах погиб 51 человек, из них 3 человека в нетрезвом виде. Доля пожаров в сельской местности в общем их количестве равна 64,96%, ущерб 53,67% от общей суммы, число погибших людей 67,11% от всех погибших на пожарах.

За 2019 год в жилом секторе зарегистрировано 1530 пожаров с прямым материальным ущербом 63 млн. 736 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 75 человек или 98,68% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем - 892 случая, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования - 255 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи - 249 случаев, поджоги - 92 случая.

За 2019 год на территории Псковской области пожарами уничтожено 617 строений (4786,9 тыс. кв. м площадей) и 50 единиц автотранспорта.

На пожарах спасено 883 человека, материальных ценностей на сумму 238 млн 687 тысяч рублей, 1494 строения и 45 единиц автотранспорта.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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