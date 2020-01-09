Происшествия

В Печорах африканец пытался узнать у местных жителей, как незаметно попасть на территорию ЕС

В первые дни января сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами в обход установленных международных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

От бдительных жителей пограничникам поступила информация о том, что на окраине города Печоры находится иностранец, который пытается узнать у местного населения как скрытно и незаметно для стражей границы попасть на территорию сопредельного государства.

В кратчайшие сроки мужчину задержали. Им оказался 33-летний житель одной из стран Северной Африки. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был задержан еще один североафриканец, который также имел намерение незаконно пересечь государственную границу из России в Эстонию. Решением Печорского районного суда 24-летний нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа и ожидает депортацию на родину в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Псковской области.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Максимальная санкция ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.