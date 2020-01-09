Происшествия

Три человека получили ожоги из-за воспламенения масла на кухне в квартире на улице Инженерной в Пскове

Три человека получили ожоги при пожаре в двухкомнатной квартире в доме 68 на улице Инженерной в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании поступил в 14.16 9 января.

В результате в кухне огнем повреждено покрытие пола. В Псковскую городскую больницу с термическими ожогами 1-2-й степени левой руки и ног доставлен мужчина 1975 года рождения. Также при пожаре пострадали две женщины. 72-летняя пенсионерка получила термические ожоги 1-2-й степени правой голени, а 44-летняя женщина - термические ожоги 1-2-й степени левой голени и стоп, они не госпитализированы. Причиной возгорания, ликвидированного до прибытия пожарных, стало воспламенение масла при приготовлении пищи.

В 17.53 9 января в неэксплуатируемом строении на улице Московской в городе Опочке сгорела кровля на площади 60 кв. метров. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в здание.