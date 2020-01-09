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Происшествия

Семь лет проведет в колонии житель Куньинского района, зарезавший сожительницу

10.01.2020 09:56|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя деревни Ущицы, который совершил преступление, предусмотренные ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что в конце октября 2019 года подсудимый, распивая спиртные напитки совместно со своей сожительницей по месту жительства, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, нанес ей удар ножом в область груди. В результате нанесенного удара потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, в виде 7 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Теги: #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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