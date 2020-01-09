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Происшествия

В Островском районе прокурор добился взыскания с осужденного затрат на лечение потерпевшего

10.01.2020 10:32|ПсковКомментариев: 0

Островская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в отношении одного из местных жителей имеется вступивший в законную силу приговор суда, в соответствии с которым он признан виновным в совершении умышленного насильственного преступления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Как следует из приговора суда, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений, умышленно нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область лопатки и грудной клетки, причинив тяжкий вред его здоровью.

В связи с этим потерпевший проходил лечение в хирургическом отделении ГБУЗ Псковской области «Островская межрайонная больница». Стоимость его лечения составила около 45 тыс. рублей.

В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ст.31 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» расходы, осуществленные страховой медицинской организацией, на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица.

В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области всей суммы затрат, понесенных на лечение потерпевшего по уголовному делу.

Требования прокурора судом удовлетворены, на осужденного возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.


 

Источник: Псковская Лента Новостей
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