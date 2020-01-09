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Происшествия

Более 70 тысяч рублей лишилась петербурженка в Великих Луках

10.01.2020 11:34|ПсковКомментариев: 0

Пенсионерку из Санкт-Петербурга обманули мошенники в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 8 января жительнице культурной столицы 1949 года рождения, которая находилась в Великих Луках, позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка.

Звонящая девушка сообщила гражданке о том, что деньги с ее банковской карты просто необходимо перевести на безопасный  счет и продиктовала его. Это, по словам псевдобанкирши, поможет уберечь гражданку от мошенников. Доверчивая бабушка выполнила инструкции девушки и перевела на некий счет 77 000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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