Происшествия

Более 70 тысяч рублей лишилась петербурженка в Великих Луках

Пенсионерку из Санкт-Петербурга обманули мошенники в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 8 января жительнице культурной столицы 1949 года рождения, которая находилась в Великих Луках, позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка.

Звонящая девушка сообщила гражданке о том, что деньги с ее банковской карты просто необходимо перевести на безопасный счет и продиктовала его. Это, по словам псевдобанкирши, поможет уберечь гражданку от мошенников. Доверчивая бабушка выполнила инструкции девушки и перевела на некий счет 77 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.