Происшествия

В Великих Луках полицией по «горячим следам» раскрыт угон

Сотрудники ДПС ГИБДД задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 9 января в Великих Луках от дома по улице Вагонной был совершен угон автомашины «ВАЗ-21073». Владелец автомобиля обратился за помощью к стражам порядка. Незамедлительно были сориентированы соответствующие полицейские подразделения.

В результате, разыскиваемую легковушку по «горячим следам» на территории Великих Лук обнаружил и остановил экипаж ДПС ГИБДД. В угоне подозревается великолукский учащийся, 2003 года рождения, ранее уже судимый за кражу и грабеж. Горожанин дал признательные показания. По словам юноши, он решил покататься. И для этого выбрал чужую машину.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.