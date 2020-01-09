Происшествия

Пскович пытался обокрасть магазин на улице Алтаева

10 января около 09.00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил кражу из магазина.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 52-летний местный житель, находясь в магазине на улице Алтаева, совершил хищение спиртных напитков.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.



Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его в территориальный отдел полиции.