Пскович пытался обокрасть магазин на улице Алтаева

10 января около 09.00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил кражу из магазина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 52-летний местный житель, находясь в магазине на улице Алтаева, совершил хищение спиртных напитков.
Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его в территориальный отдел полиции.