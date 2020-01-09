Происшествия

Жительница Опочки лишилась более 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам

В Пскове, Великих Луках и Опочке граждане лишились денежных средств после общения с неизвестными «доброжелателями».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, по версии следствия, в Великих Луках 8 января женщине из Санкт-Петербурга, 1949 года рождения, на мобильный телефон позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она заявила, что для предотвращения попыток несанкционированного списания денег с карты необходимо, якобы, перевести денежные средства на другую банковскую карту. И пенсионерка, доверившись незнакомке, перечислила через банкомат на указанные ей реквизиты 77 тысяч рублей. В результате, этих денег она лишилась. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В городе Опочке 9 января по этой же мошеннической схеме 102 тысяч рублей лишилась местная жительница, 1956 года рождения. А в Пскове в тот же день в полицию обратилась за помощью 39-летняя гражданка. Выяснилось, что неустановленный злоумышленник тоже пообещал обезопасить банковскую карту женщины и обманным путем завладел ее деньгами в сумме 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.