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В новогодние праздничные дни Псковская таможня возбудила 43 дела об административных правонарушениях

Псковская таможня подвела итоги работы таможенных постов в выходные и праздничные новогодние дни.

«Таможенные посты в новогодние праздничные дни работали в штатном режиме. Таможня готовилась к прогнозируемому увеличению пассажиропотока и перемещаемого легкового транспорта, - пояснила начальник таможни Светлана Степанова. - До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки на автомобильных пунктах пропуска. Сотрудники таможенных постов в тесном взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области максимально минимизируют время нахождения транспортных средств и физических лиц на территории пункта пропуска».

Начальник таможни подчеркнула, что увеличение нагрузки не сказывается на выполнении сотрудниками таможенных постов контрольных функций в отношении товаров и транспортных средств.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, с 1 по 9 января таможней возбуждено 43 дела об административных правонарушениях. Наибольшее количество нарушений со стороны физических лиц зафиксировано на таможенном посту МАПП Убылинка на российско-латвийской границе (20 дел об административных правонарушениях). За аналогичный период прошлого года таможней возбуждено 36 дел об административных правонарушениях.

«Чаще всего в этом году с нарушением законодательства физические лица пытались переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза алкогольную продукцию, семенной и посадочный материал, товары растительного и животного происхождения, - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - Возвращаясь из отпуска, проведенного за границей, граждане «забывают» о нормах перемещения товаров для личного пользования. Недекларирование, несоблюдение запретов и ограничений – основные нарушения, отмечаемые в начале января каждого года. 2020-й год не стал исключением».