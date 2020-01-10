Происшествия

В Пскове перед судом предстанут трое подростков по обвинению в жестоком избиении трех бомжей, двое из которых скончались

Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летних подростков. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,ж,и» ч.2 ст.105 (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч.3 ст.30, п. «а,ж,и» ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 24 декабря 2018 года обвиняемые, употребляя спиртные напитки в одной из квартир на улице Мирной в городе Пскове, договорились убить человека без всякой причины. С этой целью они втроем спустились в подвал дома, где нанесли трем потерпевшим без определенного места жительства удары руками и ногами, а также металлической ножкой от стола в область головы, туловища и конечностей, причинив множественные кровоподтеки и ссадины, переломы костей носа и ребер, разрывы внутренних органов. В результате черепно-мозговой травмы двое потерпевших скончались на месте происшествия, третьему удалось выжить в связи с своевременным оказанием необходимой медицинской помощи.

Следователи тщательнейшим образом исследовали личности всех обвиняемых, допросив родственников, знакомых и преподавательский состав школ, в которых они обучались. В результате установлено, что подростки на протяжении длительного периода времени своей жизни совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении лиц, как слабее, так и младше себя, что зачастую сопровождалось применением в отношении последних физического насилия, а также являлись участниками их травли среди окружающих. Они неоднократно нарушали правила поведения в школах, имели отрицательную дисциплину и успеваемость, в отношении взрослых, в том числе из числа персонала школы, выражались нецензурной бранью, хамили, любую критику в свой адрес не воспринимали.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.