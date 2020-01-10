Происшествия

Великолучанин лишился 17 тысяч рублей при попытке купить велосипед по объявлению в Интернете

При осуществлении операции купли-продажи в Сети великолучанин поддался на уловку мошенницы. По версии следствия, 38-летний житель города на Ловати заинтересовался на одном из сайтов в Интернете объявлением о продаже велосипеда. Он созвонился с женщиной, которая его продавала. Незнакомка завила, что нужно сначала перевести деньги за велосипед. А затем она, якобы, организует доставку товара с помощью транспортной компании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, горожанин перечислил на указанные ему реквизиты более восьми тысяч рублей, после чего вновь позвонил своей собеседнице. Однако, та сообщила, что денег не получила. И великолучанин повторил попытку. В общей сложности он лишился около 17 тысяч рублей, но велосипеда так и не дождался, после чего обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как показывает практика, такого рода случай при проведении сделок купли-продажи в Сети далеко не единичный. Причем, потерпевшие в подобных ситуациях, как правило, хорошо информированы о различных формах мошенничества. И, тем не менее, оказываются в ловушке у нечистых на руку лиц.