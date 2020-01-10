Происшествия

Одна из псковских торговых организаций сдала в финансовое учреждение фальшивые деньги

В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Эта фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 9 января в одном из финансовых учреждений города. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, поступила она в выручке из торговой организации. По данному факту проводится проверка.

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«В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием, - отметили в пресс-службе. - Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!».

Также в ведомстве добавили, что граждане, обнаружившие поддельную купюру или ставшие свидетелями ее изготовления, сбыта, могут запомнить приметы злоумышленников, используемый последними автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции, по телефону «02».