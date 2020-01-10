Происшествия

В Печорском районе разыскивают подозреваемого в смерти пешехода

Сотрудники МО МВД России «Печорский» разыскивает мужчину, которого подозревают в смерти пешехода: скрылся с места ДТП. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Печорский», само ДТП произошло 10 января в деревне Изборск, а зовут подозреваемого - Кирилл Витальевич Хлебников.

«Управляя автомашиной Ваз-21099, водитель совершил наезд на пешехода. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП! Водитель с места ДТП скрылся», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве призвали жителей сообщать о любой имеющейся информации по местонахождению Кирилла Хлебникова, по телефонам: 02 или 8-81148 - (2-33-19).

