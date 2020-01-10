Происшествия

Псковичка лишилась 70 тысяч рублей из-за действий мошенников

В областном центре неустановленное лицо путем обмана завладело денежными средствами пожилой горожанки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительница Пскова, 1952 года рождения, сообщила в полицию, что 9 января она стала жертвой дистанционного мошенничества. По версии следствия, неизвестный с использованием мобильных телефонов обманным путем под предлогом обналичивания бонусов на банковской карте завладел ее деньгами в сумме около 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.