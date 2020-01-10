Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для зимы
Защита машины от неприятностей
Рекомендовано самой природой
ТОП-100 псковских миллионеров
ТОП-100 влиятельных псковичей
отпечаталось в сердце
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 10.01.2020 17:1712 В Пскове перед судом предстанут трое подростков по обвинению в жестоком избиении трех бомжей, двое из которых скончались 12.01.2020 11:310 Псковичка лишилась 70 тысяч рублей из-за действий мошенников 11.01.2020 21:220 Полицейские задержали водителя, подозреваемого в гибели пешехода в Печорском районе 11.01.2020 17:080 В Печорском районе разыскивают жителя, подозреваемого в смерти пешехода 11.01.2020 13:320 Одна из псковских торговых организаций сдала в финансовое учреждение фальшивые деньги 10.01.2020 20:252 Дело супругов Милушкиных суд отправил на доследование
 
 
 
Самое популярное 06.01.2020 10:2611 Юморист Гарик Харламов объяснил, что не оскорблял псковичей 06.01.2020 09:235 Помещение в «Пик 60» горело в Пскове 07.01.2020 20:439 Звезда соцсетей снял забавный ролик о зимних развлечениях в Пскове 07.01.2020 13:2212 Фотофакт: Усиленные меры безопасности на псковском вокзале привели к очередям 05.01.2020 17:4517 Дети, еда и мышцы - как псковские випы проводят новогодние каникулы. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковичка лишилась 70 тысяч рублей из-за действий мошенников

12.01.2020 11:31|ПсковКомментариев: 0

В областном центре неустановленное лицо путем обмана завладело денежными средствами  пожилой горожанки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительница Пскова, 1952 года рождения, сообщила в полицию, что 9 января она стала жертвой дистанционного мошенничества. По версии следствия, неизвестный с использованием мобильных телефонов обманным путем под предлогом обналичивания бонусов на банковской карте завладел ее деньгами в сумме около 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 914 человек
12.01.2020, 11:310 Псковичка лишилась 70 тысяч рублей из-за действий мошенников 12.01.2020, 10:590 Минтранс призвал усилить безопасность автобусных перевозок 12.01.2020, 10:300 В Пскове состоится эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» 12.01.2020, 10:000 РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
12.01.2020, 09:291 Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы 12.01.2020, 09:010 Минтруд дал рекомендации по начислению зарплаты бюджетникам в 2020 году 11.01.2020, 23:090 Врачи рассказали об опасности посленовогодних диет 11.01.2020, 22:2712 Глава администрации Пскова Александр Братчиков назвал жителям места мелкорозничной торговли
11.01.2020, 21:220 Полицейские задержали водителя, подозреваемого в гибели пешехода в Печорском районе 11.01.2020, 20:580 Больше 18 тысяч посетителей приняли в дни новогодних каникул в «Михайловском» 11.01.2020, 20:301 Идеальная девушка - пользователи сети оценили российскую певицу Нюшу в купальнике 11.01.2020, 20:033 Псковичи поздравили Андрея Малахова с Днем рождения
11.01.2020, 19:391 Псковская полиция: Иностранные граждане и апатриды пользуются правами и несут ответственность наравне с гражданами РФ 11.01.2020, 19:191 Оксана Федорова раскрыла свое понимание Нового года и способ вернуть праздничное настроение 11.01.2020, 18:463 Как распознать рак желудка - советы врачей 11.01.2020, 18:220 Синоптики прогнозируют жителям Псковской области отрицательную температуру и снег
11.01.2020, 17:552 Псковские зоозащитники отобрали животных у хозяев кошачьей выставки 11.01.2020, 17:080 В Печорском районе разыскивают жителя, подозреваемого в смерти пешехода 11.01.2020, 16:271 Роспотребнадзор назвал более безопасный способ детям смотреть телевизор 11.01.2020, 15:571 Рождества крылатый дух
11.01.2020, 15:410 Полицейские остановили великолучанина, вновь севшего за руль пьяным 11.01.2020, 15:152 Вице-губернатор Василий Осипов поручил регоператору устранить замечания по уборке мусора в Пскове 11.01.2020, 14:454 В школьных аттестатах в России изменятся отметки 11.01.2020, 14:214 Андрей Малахов посетил Псково-Печерский монастырь. ВИДЕО
11.01.2020, 14:000 В Пскове закончили основные работы по реконструкции здания Областной научной библиотеки. ФОТО 11.01.2020, 13:320 Одна из псковских торговых организаций сдала в финансовое учреждение фальшивые деньги 11.01.2020, 13:070 В Псковской области объявили конкурс на замещение должности гендиректора региональной Театрально-концертной дирекции 11.01.2020, 12:430 Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости наладить отношения с Россией
11.01.2020, 12:196 Интерактив: Почему в новом Псковском перинатальном центре старая сантехника? 11.01.2020, 11:580 В Пскове ночью насмерть сбит пешеход, водитель скрылся 11.01.2020, 11:530 Сегодня на псковском концерте фестиваля «Добрый рок» выступят 3 музыкальных коллектива 11.01.2020, 11:310 В управлении Росгвардии по Псковской области начался зимний период обучения
11.01.2020, 11:100 Петросян назвал причину приостановки выпуска российской программы «Смехопанорама» 11.01.2020, 10:500 В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся «Рождественский концерт». ФОТО 11.01.2020, 10:160 Псковские полицейские освободят улицу Юности от машин, припаркованных в неположенном месте 11.01.2020, 09:320 В псковском управлении МЧС рассказали о возгораниях из-за электрической сети и электрооборудования
11.01.2020, 08:5511 Глава МИД Ирана подтвердил случайное попадание ракеты в украинский Boeing 10.01.2020, 22:008 Обнаружен пишущий фейковые отзывы троян 10.01.2020, 21:350 Психиатр подтвердил благоприятное воздействие домашних собак на больных детей 10.01.2020, 21:150 Воспитанники псковской школы-интерната побывали в Москве в рамках проекта «Город открытий»
10.01.2020, 21:000 Центральная библиотека Пскова приглашает на встречу с создателями уникального музея 10.01.2020, 20:481 Сайты по продаже никотиносодержащих смесей будут блокировать 10.01.2020, 20:353 «Акценты» Донецкого: Восставшие из оливье, уездная геополитика и бешеные «пскцы» 10.01.2020, 20:342 ВГТРК приостановила съемки программ «Утренняя почта», «Смехопанорама», «Сам себе режиссер»
10.01.2020, 20:252 Дело супругов Милушкиных суд отправил на доследование 10.01.2020, 20:232 Великолучанин лишился 17 тысяч рублей при попытке купить велосипед по объявлению в Интернете 10.01.2020, 20:000 Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Народный обед ребенку» 10.01.2020, 19:490 Псковская областная библиотека поможет интеллектуалам
10.01.2020, 19:465 Россиянин потребовал через суд признать его потомком Ивана Грозного 10.01.2020, 19:060 Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни 10.01.2020, 18:380 Региональные власти поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником 10.01.2020, 18:152 Интерактив: Надеемся, что Епархиальная Рождественская Елка в Пскове станет ежегодной
10.01.2020, 18:012 Тройное ДТП произошло в районе «четырех углов» в Пскове 10.01.2020, 17:590 Гололедица возможна завтра на дорогах Псковской области 10.01.2020, 17:510 Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в 2019 году выросли почти на 6% 10.01.2020, 17:420 Работодатели стали обращать меньше внимания на внешность
10.01.2020, 17:330 Победители юридической олимпиады получили награды из рук прокурора Псковской области 10.01.2020, 17:250 Психологи советуют не убирать елку сразу после праздников 10.01.2020, 17:1712 В Пскове перед судом предстанут трое подростков по обвинению в жестоком избиении трех бомжей, двое из которых скончались 10.01.2020, 17:150 Организаторы сообщили дату выступления Noize MC в Пскове
10.01.2020, 17:110 В новогодние праздничные дни Псковская таможня возбудила 43 дела об административных правонарушениях 10.01.2020, 17:001 Стала известна доля россиян, недовольных своей зарплатой 10.01.2020, 16:440 Новогодние праздники 12 января продолжит концерт «Старые Новые Песни 2» 10.01.2020, 16:430 На новогодний стол в этом году клиенты ВТБ потратили 18,5 млрд рублей
10.01.2020, 16:361 Жительница Опочки лишилась более 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам 10.01.2020, 16:320 Названы сроки проведения XVII Псковской парусной регаты 10.01.2020, 16:220 Цифровые сертификаты на обучение начнут выдавать в Псковской области 10.01.2020, 16:182 240 незаконных орудий лова изъяла рыбоохрана у браконьеров в СЗФО за новогодние праздники
10.01.2020, 16:123 Трогательный мир беззакония 10.01.2020, 15:510 Первое в этом году лунное затмение увидят жители Псковской области при ясной погоде 10.01.2020, 15:461 Почти 4,5 тыс. человек прошли бесплатное обучение в рамках проекта «Новые возможности для каждого» в ПсковГУ 10.01.2020, 15:450 Невельские единороссы поздравили с днем рождения Героя Советского Союза Алексея Гусакова
10.01.2020, 15:360 ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке 10.01.2020, 15:281 Экологическая акция #ЯменяюМир организована для псковичей партпроектом «Чистая страна» 10.01.2020, 15:210 Эксперты дали псковичам рекомендации на случай перегорания электроприборов в квартирах 10.01.2020, 15:060 Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов в сериале
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.