Происшествия

Великолукский поисковый отряд «След» опубликовал подробности смерти Дмитрия Минакова

Сегодня, 12 января, в официальной группе великолукского поискового отряда «След» опубликованы подробности смерти пропавшего 31 декабря Дмитрия Минакова. Как сообщается в посте вся информация опубликована с разрешения супруги умершего.

«31 декабря в районе 19.30 Дмитрий вышел из дома в городе и поехал к своему знакомому в деревне Малахово. Собирался взять у него гуся к праздничному столу. У Дмитрия 31 декабря еще и день рождения. С женой не ссорились», - пишут в группе.

В тексте отмечается, что супруга Дмитрия Минакова обратилась за помощью к поисковому отряду 5 января. «Те люди, с кем Дмитрий виделся в деревне Малахово утверждали, что до полуночи ему не вызвать было такси, а после он уехал. Мы проверили звонки с его телефона. Вызовов в службу такси после полуночи не было. Телефон выключился в районе 2 часов ночи 1 января», - пишут в группе отряда «След». В тексте также утверждается, что по проверенной информации такси в деревню Малахово не ездило.

«До 8 января силами волонтёров мы обошли всю деревню и окрестности. Случайно нашли то, чего и не искали. Периодически общались с местными, которые путались в своих словах, и про такси уже не упоминали. И... Нашелся Дима. На противоположном берегу реки от деревни Малахово. Сухой. В воде не был. Даже ботинки видно, что в грязи, как если бы он шел по деревенской дороге", - сообщают волонтеры.

Также они отмечают, что поза найденного тела позволяет думать, что он попал туда живым, пальто натянуто на голову, руки сложен под себя. Причина смерти - переохлаждение. Видимых следов побоев нет. «Мы сами видели. Может в крови что... Но анализ будет готов через месяц. Вопрос! Как со стороны деревнм Малахово человек попал сухим на противоположный берег?», - говорится в тексте. Отмечается, что волонтеры попробовали пройти речку вброд, сделать этого не удалось.

Поисковый отряд «След» ищет свидетелей того, как погибший попал на другой берег реки. Также ищут рыбаков, которые рыбачили в Мордовичах 5,6,7,8 января. С информацией можно обратиться по телефону: 89113767676.