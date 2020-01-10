Происшествия

Две пенсионерки погибли при пожарах за сутки в Псковской области

12 января в 12.56 в деревне Раменье Новосокольнического района сгорел жилой дом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на месте пожара обнаружены человеческие останки, предположительно, женщины 1958 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

В 20.03 12 января по той же причине сгорел жилой дом в деревне Загады Себежского района. Обнаружена погибшей хозяйка дома 1941 года рождения.

В 05.17 12 января в ангаре в деревне Верхние Заходы Пыталовского района сгорела кровля по всей площади. Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.