Происшествия

Псковичке грозит до 6 лет колонии за налоговое мошенничество в крупном размере

Псковичка может получить до 6 лет колонии, за незаконное возмещение налога на добавочную стоимость. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, органы предварительного расследования женщину обвиняют в совершении 2 преступлений, по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

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«В ходе следствия установлено, что в период времени с 30 июня 2017 года по 25 января 2018 женщина, действуя в составе группы лиц с фактическим руководителем 2 псковских организаций и работником налогового органа, изготовила фиктивные бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственные взаимоотношения между данными организациями, - отметили в прокуратуре. - На основании этих документов работником налогового органа были изготовлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2017 года и 4 квартал 2017 года».

Как добавили в пресс-службе, в эти декларации незаконно были включены искусственно созданные налоговые вычеты и исчислены к возмещению из бюджета Российской Федерации налог на добавленную стоимость в размере 269 606 рублей и в сумме 414 408 рублей.

«Преступление не было доведено до конца, поскольку проведенной налоговой проверкой установлено завышение налога на добавленную стоимость, предъявленного к возмещению из бюджета и принято решение об отказе в его возмещении», - подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Псковский городской суд.