Происшествия

Более полумиллиона рублей лишился пскович в результате дистанционного мошенничества

Неустановленные злоумышленники под видом банковских работников обманным путем завладели денежными средствами ряда жителей области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в период с 10 по 11 января жительнице Пскова 1959 года рождения на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец заявил, что якобы во избежание несанкционированного списания злоумышленниками денег с ее банковской карты необходимо срочно перевести их на запасной счет. В результате, доверившись неизвестному, горожанка лишилась с нескольких своих банковских карт 553 тысяч рублей, после чего обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Жертвой аналогичной преступной схемы стал и житель Псковского района 1953 года рождения, который 11 января не досчитался на своей банковской карте около 87 тысяч рублей. А житель Великолукского района 1960 года рождения тоже доверился мнимому сотруднику банка, обещавшему обезопасить его карту, и остался без 8 тысяч рублей.

Это далеко не полный перечень фактов дистанционного мошенничества, отмеченных за последнее время в регионе. Поэтому полиция в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения мошенников, которые могут действовать не только от лица банковских служащих, но и представляться социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб, а также использовать другие противоправные схемы обмана доверчивых людей.