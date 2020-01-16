Происшествия

Похитившую продукты из магазина на Труда псковичку задержали росгвардейцы

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 16 января около 17.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 49-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.