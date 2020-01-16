Происшествия

В Псковской области полицией раскрыты две кражи

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в хищении имущества граждан. Так, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в ночь на 14 декабря минувшего года в поселке Красногородск из автомашины «ВАЗ», стоявшей у дома по улице Садовой, путем взлома замка двери были похищены домкрат, буксировочный трос и другие вещи. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозреваются безработный житель Опочецкого района, 1998 года рождения, а также учащийся из Опочки, 2002 года рождения. Они дали признательные показания. Похищенное изъято, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в селе Середка Псковского района в период с 7 по 12 января из гаража по улице Рыбакова путем отжатия дверей совершена кража бензопилы, инструментов и продуктов. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозревается не работающий пскович, 2001 года рождения. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.