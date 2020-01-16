Полиция нашла пропавшую 14-летнюю псковичку

Пенсионер погиб в сгоревшем ночью доме в Порхове

В Псковской области полицией раскрыты две кражи

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

Двух жителей Порхова будут судить за убийство ветерана Великой Отечественной войны

Двух жителей Порхова будут судить за убийство ветерана Великой Отечественной войны

Двух человек, поспешивших на помощь пострадавшим в ДТП в Псковском районе, сбил «Лексус». ФОТО

Не знал до последнего - отставка для Медведева стала неожиданной

Скончался один из пешеходов, сбитых «Лексусом» при попытке помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе

Три человека погибли сегодня утром в ДТП в Псковском районе

Псковский завод «АВАР» выражает соболезнования в связи с трагической гибелью Владимира Струтинского