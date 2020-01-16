Происшествия

Продукты стоимостью 2,8 тыс рублей украла 41-летняя воровка из псковского гипермаркета

В Пскове росгвардейцы задержали гражданку, совершившую хищение из гипермаркета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 17 января около 18 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали женщину, которая совершил кражу из гипермаркета.



Псковичка, находясь в магазине на Рижском проспекте, пронесла без оплаты через кассовый узел продукты питания стоимостью 2800 рублей.

Подозреваемую заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к гипермаркету незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.



Сотрудники Росгвардии задержали 41-летнюю гражданку и передали ее в территориальный отдел полиции.