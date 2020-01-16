Происшествия

Великолучанин лишился 150 тыс рублей, «спасая» племянника от уголовной ответственности за ДТП

В городе Великие Луки местные жители лишились денег после общения с нечистыми на руку незнакомцами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 13 января горожанке 1938 года рождения позвонили неизвестные и под предлогом освобождения внука от уголовной ответственности, который совершил ДТП, попросили передать им денежные средства. Пенсионерка выполнила необходимые указания незнакомцев. В результате мошеннических действий, злоумышленники завладели денежными средствами в размере 40 тысяч рублей. Осознав ситуацию, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

А 16 января около 17 часов мужчине 1938 года рождения на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился его племянником, после чего он передал трубку другому мужчине и тот предложил снять более 100 тысяч рублей, чтобы освободить племянника от уголовной ответственности, который совершил ДТП. Горожанин поддался на эту уловку и сразу же направился в банкомат, где снял денежные средства. В результате мошеннических действий пенсионер лишился 150 тысяч рублей. Но когда потерпевший убедился, что стал жертвой мошенников, то обратился за помощью к стражам порядка.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.