Происшествия

Тайник с 11 тыс. пачек сигарет нашли недалеко от границы с Латвией в пыталовском лесу

В Пыталовском районе, благодаря бдительности члена добровольной народной дружины, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили партию табачной продукции, укрытую в лесу и предназначенную для дальнейшего незаконного перемещения через российско-латвийскую государственную границу вне пункта пропуска.

Как сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, вблизи населенного пункта Новожилово, в глубине леса, местный житель, являющийся членом добровольной народной дружины, заметил под хвойным деревом необычное сооружение, о чем сообщил на пограничную заставу. Прибывшие на место происшествия пограничники обнаружили шесть коробок, обмотанных полиэтиленовой пленкой и скотчем, замаскированных опавшими листьями и еловыми ветками. В результате осмотра содержимого коробок были обнаружены сигареты, общее количество которых составило порядка 11 тысяч пачек.

Табачная продукция изъята для проведения экспертизы. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.