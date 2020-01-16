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Поддельной 5-тысячной купюрой расплатился пскович в торговом центре

19.01.2020 13:26|ПсковКомментариев: 2

В Пскове выявлена денежная купюра с признаками подделки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в одном из торговых комплексов областного центра 12 января была обнаружена банкнота достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. По имеющимся данным, поступила она от псковича 1951 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей
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