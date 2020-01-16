Происшествия

Труп мужчины нашли в реке Великой у моста имени 50-летия Октября

В воскресенье, 19 января, у моста имени 50-летия Октября в реке Великой в Пскове нашли труп мужчины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обнаруженному мужчине на вид 45-50 лет. Он был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками, серые кроссовки и черную куртку.

По предварительным данным, видимых следов насилия на теле не обнаружено. Документов при мужчине нет, его личность устанавливается

На месте происшествия работают сотрудники полиции и регионального следственного управления Следственного комитета РФ.