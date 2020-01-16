Происшествия

Великолучанина обманули про покупке автомобильных колес через Интернет

14 декабря 31-летний житель города Великие Луки нашел в сети Интернет заинтересовавшее его объявление о продаже автомобильных колес по выгодной цене. Великолучанин, посредством переписки на сайте связался с «продавцом». Неизвестный мужчина сообщил, что товар есть в наличии и перед его отправкой необходимо внести указанную на сайте сумму, затем он предоставил необходимые реквизиты для оплаты товара.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, горожанин, не обдумывая, перечислил денежные средства на счет, после чего скинул «продавцу» данные об оплате. В переписке собеседник сообщил, что поступление денег на счет занимает некоторое время и после их получения, отправка товара будет незамедлительной. Однако через некоторое время покупатель стал звонить на телефон, указанный на сайте - тот был недоступен, а «продавец» перестал выходить на связь. Осознав, что обманным путем, нечистые на руку неизвестные завладели денежными средствами, потерпевший обратился с заявлением в полицию. В результате мошеннических действий злоумышленники завладели 17 850 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как показывает практика, такого рода случай при проведении сделок купли-продажи в Сети далеко не единичный. Причем, потерпевшие в подобных ситуациях, как правило, хорошо информированы о различных формах мошенничества. И, тем не менее, оказываются в ловушке у нечистых на руку лиц.

Напоминаем, что частью 1 статьи 159 Уголовного Кодекса установлено, что мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).