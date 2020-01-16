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Происшествия

На трассе в Себежском районе из-за поджога сгорел ВАЗ

20.01.2020 08:51|ПсковКомментариев: 0

В 16.48 18 января поступило сообщение о возгорании автомобиля на 574-м км трассы М-9 Москва-Балтия в Себежском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел автомобиль ВАЗ-21074 2005 года выпуска. Причиной пожара стал поджог.

В 21.13 18 января в бане на улице В. Новикова в городе Великие Луки сгорела кровля, выгорело изнутри по всей площади. Предварительно, возгорание вызвало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 05.57 19 января в нежилом доме в деревне Липуны в Опочецком районе огнем повреждена кровля, выгорело изнутри по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 14.51 19 января сгорел двухэтажный жилой дом в деревне Урывково в Невельском районе. Пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на втором этаже. От огня спасены три сарая и гараж.

Теги: #пожар #поджог
Источник: Псковская Лента Новостей
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