Происшествия

Печорский наркодилер приговорен к 8,5 годам лишения свободы

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, Печорским районным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотического средства в значительном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 13 февраля 2019 года мужчина, получив от лица, участвующего в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» денежные средства, приобрел для него при неустановленных обстоятельствах наркотическое средство 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентал-1-он, являющийся производным N-метилэфедрона, массой 0,285 г, после чего вечером того же дня передал его покупателю.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.