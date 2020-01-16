Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении спиртного из магазина

19 января около 19.00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, пскович, находясь в магазине на Октябрьском проспекте, совершил хищение спиртных напитков.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.



Росгвардейцы задержали 21-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.