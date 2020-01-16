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Происшествия

Псковичка выдумала разбойное нападение, чтобы развестись с мужем, теперь ей грозит тюрьма

20.01.2020 12:59|ПсковКомментариев: 5

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы города Пскова, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, причиной, побудившей женщину к совершению указанного преступления, явился давний конфликт с мужем, который в силу своего вероисповедания запрещал женщине носить украшения из золота, выходить на улицу в его отсутствие, требовал безоговорочного послушания от нее и ребенка.

Не выдержав жестких рамок, женщина решила сообщить в правоохранительные органы о том, что, когда она находилась дома с ребенком, к ней в комнату якобы проникли незнакомые и похитили у нее золотые украшения, совершив в отношении нее разбойное нападение.

На основании заявления женщины следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с незаконным проникновением в жилище.

Женщина принимала участие в следственных действиях, рассказывала каким образом на нее якобы было совершено разбойное нападение. В ходе предварительного следствия было установлено, что фактически разбойного нападения не было, данное обстоятельство было вымышленным с целью спрятать от мужа золотые украшения, а в дальнейшем развестись с ним. По месту жительства женщины следователем были обнаружены указанные украшения, женщина призналась в заведомо ложном доносе.

Уголовным кодексом установлена ответственность за данное деяние, поскольку лица, его совершившие, отвлекают силы и средства правоохранительных органов от расследования реальных уголовных дел.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.3 ст.306 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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