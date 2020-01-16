Происшествия

До трех лет тюрьмы может получить псковичка, воспользовавшаяся найденной банковской картой

Первым заместителем прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт в отношении жительницы города Пскова, обвиняемой в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, женщина нашла на полу в автобусе банковскую карту, принадлежавшую другому лицу. Рассчитывая, что никто не узнает о снятии денежных средств с чужой банковской карты, женщина стала расплачиваться в разных магазинах Пскова за различные товары на сумму от 25 рублей и выше. Таким образом, ею было совершено 11 покупок за один день, а всего на общую сумму 2788 рублей.

В свою очередь потерпевший обратился в отдел полиции с заявлением о хищении денежных средств с принадлежащей ему банковской карты. Сотрудниками полиции установлено виновное лицо.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.