Происшествия

Пскович, нашедший чужой кошелек и потративший деньги, может сесть в тюрьму

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении тайного хищения чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в ходе дознания установлено, что 9 августа 2019 мужчина на одной из улиц Пскова увидел куртку, лежащую на траве. Надеясь найти что-нибудь ценное, он поднял куртку и обнаружил кошелек с деньгами в размере 8000 рублей и банковскую карту, на которой указана фамилия владельца. Обрадовавшись находке, мужчина купил домой продуктов, в том числе расплатился по банковской карте безконтактным способом.

10 августа владелец пропавшего имущества обнаружил, что после празднования с друзьями начала своего отпуска у него пропал кошелек с деньгами и банковской картой, а также куртка, в связи с чем он заблокировал банковскую карту и обратился в полицию.

Сотрудниками полиции был установлен вышеуказанный гражданин, который видел фамилию владельца банковской карты, однако не возвратил ему найденное имущество, не обратился в правоохранительные органы, отделение Сбербанка с целью установления владельца, а распорядился чужим имуществом в своих целях.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.