Происшествия

В Пустошке местный житель угнал лесовоз

Сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району установили местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 19 января в городе Пустошке от помещения пилорамы на улице Заречной неизвестный совершил угон лесовоза «Урал». Получив сообщение от граждан, полицейские с применением служебно-розыскной собаки установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого.

Выяснилось, что этот житель Пустошки, 1998 года рождения, решил, по его словам, прокатиться. При этом водительского удостоверения у него не было. Не имея навыков вождения, на тяжелой машине он врезался сначала в ворота, а потом неудачно сдал назад. И в итоге, бросил лесовоз, после чего попытался скрыться.

Однако, при содействии жильцов из соседних домов стражами порядка подозреваемый был задержан по «горячим следам». Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.