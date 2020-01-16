Происшествия

Более 30 г марихуаны обнаружили у безработного жителя Невеля

В Невеле сотрудниками транспортной полиции из незаконного оборота изъято более 30 грамм марихуаны. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В ходе патрулирования прилегающей территории на перроне станции Невель Псковской области транспортными полицейскими выявлен 43-летний неработающий местный житель.

В ходе личного досмотра в левом боковом кармане куртки у него обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с сухим измельченным растительным веществом зеленого цвета. Согласно заключению проведенной экспертизы, данное вещество является наркотическим средством марихуаной общим весом в высушенном виде 32,9 г, что составляет значительный размер.

Транспортные полицейские установили, что запрещенное вещество он якобы обнаружил у озера в Псковской области в октябре прошлого года. Зная, что его листья можно использовать в качестве сильнодействующего вещества, он оборвал их и измельчил. Употребить в личных целях наркотическое средство мужчина не успел, так как был выявлен полицейскими.

Гражданин дважды судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также угрозу убийством. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности.

В настоящее время дознанием ЛО МВД России на станции Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ: «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.