Происшествия

Директора псковского яхт-клуба оштрафовали за эксплуатацию базы стоянки без разрешения

Псковской транспортной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности плавания на внутреннем водном транспорте в ООО «Яхт-клуб Псков» установлено, что общество эксплуатирует базу стоянки для маломерных судов без соответствующего разрешения, в отсутствии акта технического освидетельствования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В этой связи Псковским транспортным прокурором в отношении директора «Яхт-клуб Псков» возбуждено дело об административном правонарушении (по ст. 11.12 КоАП РФ) и внесено представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штраф. Принимаются меры по устранению нарушений. Ход устранения нарушений контролируется.