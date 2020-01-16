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В Стругах Красных ликвидирована нарколаборатория, изъято более 17 кг синтетических наркотиков

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области на территории региона в поселке Струги Красные была ликвидирована подпольная нарколаборатория, где осуществлялось незаконное производство амфетамина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Стражи порядка задержали ранее судимого уроженца города Санкт-Петербурга, 1985 года рождения, перевозившего особо крупную партию наркотиков. В ходе осмотра у него обнаружено и изъято психотропное вещество общей массой 1938,9 грамма.

При проведении обысков по месту нахождения подпольной нарколаборатории обнаружены и изъяты химические реактивы, специальные приспособления и оборудование, которые использовались для производства наркотических средств. Экспертизой установлено, что изъятое здесь вещество является амфетамином массой 15309 граммов, что составляет особо крупный размер.

Всего в результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято более 17 килограммов психотропных веществ. По имеющимся сведениям, изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.