Происшествия

Прокуратура заинтересовалась не восстанавливающими деревья арендаторами порховского лесного участка

Прокуратура Порховского района провела проверку исполнения арендатором лесных участков ООО «Порхов Лес» лесного законодательства. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, согласно статьи 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.

Источник: pixabay.com

«В силу части 8 статьи 29, статьи 88 Лесного кодекса РФ, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков в соответствии с разработанными и утвержденными проектами освоения лесов», - отметили в прокуратуре муниципалитета.

Также в прокуратуре добавили, что статьей 61 Лесного кодекса РФ предусмотрено: вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами.

В ведомстве добавили, что приказом министерства природных ресурсов РФ (от 29.06.2016 года, № 375) утверждены правила лесовосстановления, согласно которым лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов, осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов. Аналогичные требования установлены приказом Минприроды России (от 25.03.2019, № 188), которым утверждены новые правила лесовосстановления, вступившие в силу с 26 мая 2019 года.

Проведенной проверкой установлено, что в границах арендуемых ООО «Порхов Лес» лесных участков в границах КУ ПО «Порховское лесничество» лесовосстановительные мероприятия не проведены.

В этой связи прокуратура района внесла представление в адрес организации, с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

«Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль», - заключили в ведомстве.