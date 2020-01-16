Происшествия

В Порховском районе волостные власти послушали прокуратуру и обезопасили мост через реку

Прокуратура Порховского района провела проверку исполнения администрацией Дубровенской волости законодательства о безопасности дорожного движения. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, согласно пунктам 5, 7 части 1 статьи 14 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них- вопросы местного значения сельского поселения.

«В соответствии со статьей 17 федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии по требованиям технических регламентов. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения», - отметили в ведомстве.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что на автомобильной дороге «Подъезд к дер. Хохловы Горки, км. 2+250 до дер. Шилы» имеется мостовое сооружение через реку «Гусина». Длина моста составляет 8 метров, ширина 2,8 метра. Данное мостовое сооружение не обустроено удерживающими дорожными ограждениями, что не соответствует обязательным нормам (пункту 8.1.2 ГОСТ Р 52289-2004) и угрожает безопасности дорожного движения.

В связи с изложенным прокуратурой района в адрес главы сельского поселения «Дубровенская волость», внесено представление с требованием устранить выявленных нарушений закона.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования мостовое сооружение приведено в соответствие с требованиями государственного стандарта, по обеим сторонам проезжей части установлены удерживающие дорожные ограждения», - заключили в ведомстве.