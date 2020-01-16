Происшествия

В Порховском районе будут судить жителя, влезшего через окно в чужую квартиру

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Порховского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

«В ходе предварительного следствия установлено, потерпевший словесно запретил обвиняемому посещать свою квартиру, изнутри закрыл входную дверь на запорное устройство, чем также изъявил свою волю против проникновения», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что 22 сентября 2019 года подозреваемый нашел на придомовой территории стул, который приставил со стороны улицы к окну квартиры, встал на него, с помощью ножа открыл створки рамы окна и через оконный проем незаконно проник в жилище, с целью временного пребывания.

«Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу», - заключили в пресс-службе.