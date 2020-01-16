Происшествия

Житель Порховского района облил бензином и поджег сожительницу

Житель Порховского района осужден за то, что умышленно облил сожительницу бензином и поджег.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе судебного разбирательства установлено, что в июне 2019 года в вечернее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по месту проживания, из личной неприязни к сожительнице, возникшей в ходе словесной ссоры с последней, умышленно, с целью причинения тяжкого вреда ее здоровью, взял находившуюся в комнате ранее оставленную им кружку с бензином, который он использовал в хозяйственно-бытовых целях, и вылил его на женщину в области ног и передней поверхности туловища, после чего поджег с использованием горящей спички, вызвав горение бензина на одежде и теле потерпевшей.

Позже, в июле 2019 года женщина скончалась в Псковской областной клинической больнице в результате развития ожоговой болезни.

Приговором Порховского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.

Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.