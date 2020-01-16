Происшествия

В Невельском районе зафиксирована незаконная вырубка леса

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при осуществлении лесозаготовки, в ходе которой установлено, что по вине индивидуального предпринимателя, являющегося арендатором лесного участка в Невельском районе, произведена незаконная рубка леса. В результате незаконных действий лесному фонду причинен ущерб в сумме свыше 62 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в межрайонной прокуратуре, с целью взыскания причиненного ущерба прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с арендатора лесного участка причиненного ущерба.

Опочецкий районный суд в полном объеме согласился с доводами прокурора. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и оставлено без изменения.

Исполнение решения суда находится на контроле у Псковского природоохранного межрайонного прокурора.