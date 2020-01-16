Происшествия

Псковские пограничники и сотрудники таможни пресекли попытку контрабанды дорогих смартфонов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при совместных действиях с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации партии дорогостоящих смартфонов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления, инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». В ходе осмотра международного поезда «Рига – Москва» были обнаружены 22 мобильных устройства, обмотанных тканью и укрытых проводником в вентиляционной шахте межпотолочного пространства одного из пассажирских вагонов.

По предварительной оценке, стоимость выявленной партии смартфонов составляет около 2 миллионов рублей. Контрабандный товар изъят, сотрудниками таможни проводится экспертиза в целях принятия соответствующего правового решения.