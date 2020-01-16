Происшествия

В Великих Луках банкомат «сошел с ума» и решил «порадовать» горожан

Банкомат известного банка, расположенный на Октябрьском проспекте в Великих Луках, в начале нового года сделал великолучанам приятный сюрприз. Вместо купюр в 100 рублей устройство начало выдавать 500-рублевые купюры, пишет Луки.ру.



Из своих источников нам стало известно, что этот сюрприз приятным назвать сложно. Позже техподдержка банка выяснила, что происходит что-то неладное. Одному великолучанину, который воспользовался этим подарком судьбы, пришлось пообщаться с правоохранительными органами. О других случаях пока что неизвестно, хотя в соцсетях писали, что к банкомату выстраивались целые очереди людей.