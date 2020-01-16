Происшествия

СКР проводит проверку по сообщению об избиении псковских школьников мамой их одноклассницы

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил сотрудникам территориального следственного отдела провести процессуальную проверку по сообщению средств массовой информации об избиении учеников школы №24 в городе Пскове мамой девочки-подростка из-за конфликтной ситуации с ее дочерью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, по предварительным данным, инцидент произошел 14 января 2020 года, когда мама ученицы прошла в спортивную раздевалку школы и учинила скандал с обучающимися, применив к ним насилие.

В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям дебоширки и лицам, ответственных за безопасность детей в школе.