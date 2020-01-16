Происшествия

СК РФ проводит доследственную проверку по факту обнаружения массового захоронения времен ВОВ в Пыталовском районе

В правоохранительные органы от представителей поискового отряда поступило сообщение об обнаружении в Пыталовском районе массового захоронения людей, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного комитета РФ, по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Псковской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, на территории заброшенной деревни Каменка в Пыталовском районе при раскопках на месте захоронения бойца Красной армии поисковиками было обнаружено массовое погребение не менее десяти человек, среди которых есть дети. Предположительно, это люди, убитые в годы Великой Отечественной войны. О характере их насильственной смерти свидетельствуют хаотичное расположение останков в могиле, имеющиеся на большинстве черепов повреждения и значительное количество шрапнели.

В настоящее время следователи во взаимодействии со специалистами из поискового отряда проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего и личностей убитых. После проведения необходимых экспертиз погибшие будут перезахоронены.