Происшествия

В Череповце сотрудники Росгвардии уберегли детей от несчастного случая

В Череповце сотрудники Росгвардии уберегли детей от несчастного случая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 21 января около 12.00 в правоохранительные органы от местных жителей поступила информация, что в общежитии по ул. Ленина, на подоконнике распахнутого окна на 5 этаже сидят маленькие дети. Через несколько минут на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Прапорщик полиции Александр Зайцев отвлек детей разговором. В это время прапорщик полиции Алексей Рябчиков поднялся в комнату, где находились ребята. Вместе с прибывшими спасателями им удалось открыть дверь в помещение и снять детей с подоконника.

Убедившись, что с детьми все в порядке и им не угрожает опасность, росгвардейцы передали детей инспектору по делам несовершеннолетних.