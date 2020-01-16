Происшествия

Пьяный житель Середки напал с ножом на мать своей сожительницы

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление в отношении жителя Псковского района, который при помощи ножа причинил телесные повреждения своей знакомой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 15 ноября 2019 года в вечернее время злоумышленник, находясь по месту жительства в Середке (Псковский район), на почве личной неприязни устроил ссору с матерью своей сожительницы, в ходе которой у него возник умысел на умышленное причинение физической боли и телесных повреждений последней.

Обвиняемый зашел на кухню, взял с кухонного стола нож, подошел к находившейся в помещении прихожей женщине нанес ей удар ножом в область левой руки. Потерпевшая, чтобы избежать продолжения ссоры стала отходить назад и зайдя в комнату упала на спину. Однако злоумышленник, продолжая свой преступный умысел и умышленно нанес ей еще три удара ножом в область левой руки.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.